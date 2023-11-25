A Moroccan gendarmerie arrests Subsaharan Africans in possession of a makeshift ladder during a clean-up operation on Mont Jebel Moussa in Benyounech 01 Octobre 2005 near the Spanish enclave of Ceuta whioch was assailed by illegal immigrats earlier in the week. AFP/PHOTO/ ABDELHAK SENNA

العرائش..حملة أمنية تقود الى توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة

2023-11-25 / 18:26
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هبة بريس- طنجة

مكنت حملات أمنية شنتها سلطات مدينة العرائش عن توقيف عدد من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء بالقرب من ميناء المدينة .

وقالت مصادر محلية إن السلطات الأمنية عملت على توقيف المهاجرين الذين قدر عددهم في 20 فردا ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء كانوا يتربصون بالقرب من ميناء مدينة العرائش.

وتأتي الحملة التي شنتها سلطات مدينة العرائش في سياق الحملات الأمنية المتواصلة بعدد من المناطق بشمال المملكة ، بعدما قام العشرات من المهاجرين الافارقة بمحاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة أسفرت عن اصابة 50 عنصرا من القوات العمومية .

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تعليق واحد

  1. لابد من اعتقال من هو خارج القانون ويشكل خطر على الأمن والوطن والمواطنين وسجنه وطرده من البلاد بكل قوة وعدالة لاتسامح من يهدد الوطن في استقراره وشعبه وامنه

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