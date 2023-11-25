العرائش..حملة أمنية تقود الى توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة

هبة بريس- طنجة

مكنت حملات أمنية شنتها سلطات مدينة العرائش عن توقيف عدد من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء بالقرب من ميناء المدينة .

وقالت مصادر محلية إن السلطات الأمنية عملت على توقيف المهاجرين الذين قدر عددهم في 20 فردا ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء كانوا يتربصون بالقرب من ميناء مدينة العرائش.

وتأتي الحملة التي شنتها سلطات مدينة العرائش في سياق الحملات الأمنية المتواصلة بعدد من المناطق بشمال المملكة ، بعدما قام العشرات من المهاجرين الافارقة بمحاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة أسفرت عن اصابة 50 عنصرا من القوات العمومية .

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