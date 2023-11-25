المغرب واسبانيا يجريان مناورات بحرية لمواجهة التحديات الأمنية

هبة بريس - الرباط

كشف الجيش الاسباني في بلاغ له عن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع البحرية المغربية ، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ومكافحة الارهاب .

وكشفت المصادر ذاتها إن الفرقاطة العسكرية المغربية السلطان مولى إسماعيل، قد أجرت تداريب بحرية مشتركة مع الفرقاطة الإسبانية سانتا ماريا حول مكافحة الإرهاب في البحر الابيض المتوسط، قبل أن تتوقف الفرقاطة “سانتا ماريا” الإسبانية التابعة لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” بطنجة.

وهمت التداريب العسكرية بين المغرب وإسبانيا، الأنشطة غير القانونية والمشبوهة في مضيق جبل طارق وبحر البوران والمتوسط.

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