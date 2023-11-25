مهرجان مراكش..هل أضحت إطلالات الفنانين تسحب البساط من أعمالهم؟

2023-11-25 / 18:12
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا و انطلاق فعاليات الدورة العشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يحظى بتتبع واسع من طرف الإعلام المغربي، العربي، والعالمي، نظرا لتاريخه العريق و مكانته في العالم. حرصت العديد من الأسماء اللامعة في الوسط الفني على الحضور في أول أيامه.

وعلى هامش الفرجة و الاستمتاع بالكم الهائل من الأفلام المعروضة، يسعى النجوم إلى الظهور بإطلالات متنوعة و مختلفة على “طابي روج” تليق بهذا الحدث الضخم، وكذا تثير الإعجاب تارة و الانتقاد تارة أخرى.

مناسبة الحديث، انتشار مقاطع فيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لإطلالات الفنانين و التي تنوعت بين “القفطان المغربي”، “فساتين السهرات” و البذل الرسمية، و عرفت تفاعلا كبيرا من طرف النشطاء الذين تختلف أذواقهم و كذا نسبة الجرأة لديهم.

لم يكن بالأمر الهين بالنسبة للفنانين اختيار إطلالتهم لهذه السنة، لأن الانتقاذ سيكون لاذعا و أقسى من السنوات الفارطة، نظرا للأوضاع و الظروف التي يعيشها أشقائنا في فلسطين، و خير دليل أن معظم الممثلات اعتمدن في ظهورهن على “القفطان المغربي” فيما ارتدى بعضهن “البذل الرسمية”، و البعض الآخر فساتين السهرات (نسبة قليلة جدا).

و جدير بالذكر أن إطلالات الفنانين أضحت مؤخرا تحظى بأهمية كبيرة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي، بل في بعض الأحيان تكون أهم من أعمالهم و رصيدهم الفني.

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تعليق واحد

  1. وهل اضحت المجازر التي ترتكب في غزة هينة في المغرب لدرجة على الاقل الغاء دورة هذه السنة من المهرجان.لا حول ولا قوة الابالله

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