امتهان النقل السري والايذاء العمدي يجران عشرينيا للاعتقال بأكادير

2023-11-25 / 16:33
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير، زوال اليوم السبت 25 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في الإيذاء العمدي والنقل السري وإدخال تغييرات غير قانونية على الخصائص التقنية لسيارة.

وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يتمسك بسقف سيارة يرفض سائقها الوقوف ويسير بشكل يمثل خطرا على سلامة مستعملي الطريق.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن السائق الذي يمتهن النقل السري كان قد دخل في خلاف مع أحد مستعملي الطريق، قبل أن يرفض الوقوف ويقوم بمواصلة السير ويعرض للخطر سلامة الشخص الذي ظهر في الشريط وهو يعتلي السيارة.

وقد تم الاحتفاظ بالسيارة المحجوزة بالمستودع البلدي بعدما تبين أن السائق أدخل تعديلات غير قانونية على محركها ليشتغل بغاز البوتان، بينما تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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‫6 تعليقات

  4. العديد من الشباب المتهور يقوم بحركات بهلوانية وإحداث الضوضاء في الشارع العام وتهديد سلامة المواطنين..

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