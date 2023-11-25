احتجزوا ضحايا بدعوى تهجيرهم للخارج.. إيقاف 3 أشخاص بالناظور

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، يوم أمس الجمعة 23 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذاك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة والاحتجاز والسرقة باستعمال العنف.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيهم بربط الاتصال بضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريضهم للنصب والاحتيال عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية صوب أوروبا، وبعد ذلك يتم العمل على استدراجهم إلى ضواحي مدينة الناظور وسرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية باستعمال العنف.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وأسلحة بيضاء، ومجموعة من الهواتف النقالة التي تحمل آثارا رقمية لعمليات استدراج الضحايا باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاث تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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