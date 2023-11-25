مهرجان مراكش في حلته الجديدة يحبط آمال المؤثرين و المنسوبين للمجال الفني

2023-11-25 / 15:48
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نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلقت يوم أمس فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في حلة جديدة تتماشى مع الأوضاع و المعاناة التي تعيشها فلسطين و بالتحديد أهل غزة.

وخلال الدورة العشرين، و هي دورة استثنائية، حرص المنظمين على الإبتعاد عن البهرجة و التجمهر حيث تم إصدار قرارات صارمة في هذا الصدد، أبرزها إلغاء الأنشطة التي تقام كل سنة في جامع الفنى بحضور وجوه بارزة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فضلا عن تغيير مكان “طابي روج” ، و دعوة الممثلين و صناع الفرجة السينمائية فقط.

الاستغناء عن المؤثرين و المتطفلين على المجال الفني في حفل الافتتاح، هل هو قرار صائب؟

اعتبر الناقد المغربي عبد الكريم واكريم خلال تصريحه لجريدة هبة بريس، أنه “اذا كانت المعلومة صحيحة”، فهو أمر إيجابي، متسائلا عن دواعي تواجد المؤثرين بالتظاهرات الخاصة بالأفلام.

وأضاف المتحدث ذاته أن حضور هؤلاء الأشخاص لا يكون بهدف إغناء ثقافتهم السينمائية و إنما لتوثيق “تواجدهم” بغية نشره بمنصات التواصل الاجتماعي.

رواد منصات التواصل الاجتماعي يشيدون بقرار اللجنة المنظمة

أشاد العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بقرار اللجنة المنظمة حول تقديم دعوات الافتتاح للممثلين و المخرجين و الباحثين في المجال الفني و الثقافي، فضلا عن حضور أسماء وازنة في العالم الفني.

واعتبر النشطاء ذاتهم أن تواجد هؤلاء المؤثرين في تظاهرات فنية كبيرة يحفزهم بطريقة غير مباشرة على اقتحام المجال الفني الذي يحتاج إلى الموهبة و الخبرة و التكوين الأكاديمي وليس إلى عدد المتابعين بمواقع التواصل.

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