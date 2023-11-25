التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول 1-1، اليوم السبت.

افتتح الهداف النرويجي إيرلينج هالاند النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وسجل البرتغالي روبن دياز الهدف الثاني للسيتي، قبل أن يتم إلغاءه من طرف الحكم بسبب عرقلة محتسبة.

وبعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، عادل الكسندر أرنولد النتيجة للريدز بحلول الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة واحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 28 نقطة مؤقتا.

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