المنتخب المغربي ينهزم أمام مالي في ربع نهائي مونديال الفتيان
انهزم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره المالي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم للفتيان “إندونيسيا 2023”.
وجاء هدف الفوز للمنتخب المالي عبر اللاعب إبراهيما ديارا في الدقيقة 81.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي كأس العالم للفتيان، بعدما تفوق في دور الثمن على نظيره الإيراني بالضربات الترجيحية.
وسيلتقي المنتخب المالي في دور النصف مع المنتخب الفرنسي، الذي أطاح في دور الربع بمنتخب أوزبكستان بهدف دون رد.
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2 تعليقات
دولة مالي فقيرة وتعيش الحروب الأهلية الضارية تنتصر على دولة المغرب التي توفر جميع الاحتياجات لفرقها.هناك الخلل.؟؟؟؟؟
Franchement il faut dire qu’il faut pas comparer l’incomparable.un niveau décevant de l’équipe nationale même après le but on a vu aucune réaction.dés leurs entré en stade ils ont peur on dirait qu’ils ont jamais jouer au foot et tout ça sa vient de l’entraîneur et c’est la honte de faire 2 occasions pendant toute la durée du match