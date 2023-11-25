المنتخب المغربي ينهزم أمام مالي في ربع نهائي مونديال الفتيان

انهزم المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره المالي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم للفتيان “إندونيسيا 2023”.

وجاء هدف الفوز للمنتخب المالي عبر اللاعب إبراهيما ديارا في الدقيقة 81.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي كأس العالم للفتيان، بعدما تفوق في دور الثمن على نظيره الإيراني بالضربات الترجيحية.

وسيلتقي المنتخب المالي في دور النصف مع المنتخب الفرنسي، الذي أطاح في دور الربع بمنتخب أوزبكستان بهدف دون رد.

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