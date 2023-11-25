قت.لى وجرحى في حريق بمبنى قرب باريس

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون، بينهم طفل يوجد في حالة حرجة، إثر حريق اندلع اليوم السبت، بمبنى سكني في منطقة “سين سان دوني” بضواحي باريس.

وحسب ما أعلنت السلطات المحلية، فإن الحريق اندلع في الطابق الأرضي قرابة الساعة الثانية ليلا، وذلك في مبنى سكني يقع ببلدة “ستينز”.

وأشار المصدر إلى أنه “أمام حجم الحريق، تم نشر نظام أمني وإطفائي كبير في محيط الحريق، مع تعبئة 24 آلية و88 رجل إطفاء”.

وأضافت السلطات أن أحد رجال الإطفاء “أصيب بحروق طفيفة أثناء التدخل”، لافتة إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.

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