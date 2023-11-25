دار السكة: السلسلة الجديدة من الأوراق والقطع النقدية تتميز بعناصر أمان من الجيل الجديد

هبة بريس

أكد مدير دار السكة، حسن الركراكة، أن السلسلة الجديدة من الأوراق البنكية والقطع النقدية التي طرحها بنك المغرب، تتميز بعناصر أمان من “الجيل الجديد”.

وأوضح الركراكة، في تصريح صحفي، أن الأمر يتعلق بخيط الأمان المكون من ثلاث نوافذ مع خاصية ديناميكية لتغيير الألوان، وطباعة القيمة الاسمية للورقة بالحبر المغناطيسي ذي الألوان المتغيرة، علاوة على إضافة خصائص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة دون الحمراء والمغناطيس.

وأبرز المسؤول أن جميع مراحل إنتاج هذه السلسلة الجديدة من الأوراق البنكية والقطـع النقدية قد تم إنجازها من طرف الكفاءات المغربية التي تزخر بها دار السكة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه منذ إصدار السلسلة السابقة سنة 2011، واصل المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تألقه في جميع المجالات (الاقتصادية، والسوسيو – ثقافية، والرياضية وغيرها،)، مضيفا أن “هذا الزخم ينعكس من خلال هذه السلسلة الجديدة”.

وبالحديث عن المواضيع المختارة، أفاد السيد الركراكة بأن الورقة الجديدة من فئة 100 درهم تلقي الضوء على التراث الثقافي للصحراء المغربية، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وانفتاحها على إفريقيا.

أما في ما يخص المواضيع المختارة بالنسبة للسلسلة الجديدة من القطع النقدية، أورد أنها تتجلى في الفلاحة بالنسبة للقطعة من فئة 10 سنتيمات، والتنمية المستدامة والبيئة بالنسبة للقطعة من فئة 20 سنتيما، والتنوع الثقافي بالنسبة للقطعة من فئة نصف درهم، والسيادة الوطنية بالنسبة للقطعة من فئة 1 درهم، وتنمية الصحراء المغربية بالنسبة للقطعة من فئة 5 دراهم، والتطور والبنية التحتية بالنسبة للقطعة من فئة 10 دراهم.

وأقدم بنك المغرب على طرح للتداول الورقة البنكية الجديدة من فئة 100 درهم والقطع النقدية من فئة 10 سنتيمات، و20 سنتيما، ونصف درهم، ودرهم، و5 دراهم، و10 درهم، اعتبارا من اليوم الجمعة. كما يقدم البنك المركزي، كل عشر سنوات تقريبا، على تداول سلسلة جديدة من الأوراق البنكية والقطع النقدية.

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