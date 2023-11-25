إسرائيل: التبادل مع حماس السبت سيشمل 14 محتجزا و42 أسيرا

2023-11-25 / 12:16
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هبة بريس - وكالات

أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت بأن إسرائيل ستفرج في اليوم الثاني للهدنة بين الطرفين في قطاع غزة عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 محتجزا لديها

ونقل مراسلنا عن إدارة مصلحة السجون في إسرائيل قولها “تلقينا قائمة بأسماء 42 أسيرة، وأسيراً طفلاً سيتم الافراج عنهم في الدفعة الثانية من صفقة التبادل”.

وكان اليوم الأول من الهدنة المؤقتة، المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “حماس ستفرج عن 14 رهينة السبت”.

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