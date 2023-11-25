في ذكرى ميلادها.. لطيفة رأفت لطفلتها:”الله يطول فعمري حتى نشوفك عروسة”

القسم الفني: هبة بريس

تزامنا وذكرى ميلادها الثامن و الخمسين، احتفلت الفنانة المغربية لطيفة رأفت بهذه المناسبة رفقة طفلتها الوحيدة “ألماس”.

وتقاسمت الفنانة المغربية صور الحفل البسيط، حيث حرصت على توجيه رسالة خاصة لنجلتها “ألماس”، قائلة:”من يوم ما فرحني رب العالمين بأحلى بنوتة وأنا أعتبر يوم عيد ميلادي هو يوم ازديادك ياعمري ألماس العمر، لكن هاد السنة وهاد اليوم وانت داخلة عليا بالحلوى والورد والهدية حسيت بأن اليوم عيد ميلادي حيت انت اللي محتفلة وفرحانة معاي.”

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”لا يحرمني منك ويطول عمري حتى نشوفك أحلى عروسة ونفرح بك الكبيدة ديالي، عمري الان كله لك ومنك وعليك حبيبتي وروحي وعمري كله، شكرا لكل أحبابي واصحابي وكل من هنأني بهاد العيد وربي يقدرني على محبتكم وكل عام وانتم الى الله أقرب”.

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