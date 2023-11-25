تشكيلة المنتخب المغربي أمام مالي في مونديال الفتيان

كشف الناخب الوطني سعيد شيبا عن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي أمام مالي، في المباراة المقررة اليوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم للفتيان.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية:

بلغوزيل – كوتون – زهواني – شيخوني – ايت بودلال – أكومي – علوي – شلغامو – ماعلي – حموني – بختي

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