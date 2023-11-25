تشكيلة المنتخب المغربي أمام مالي في مونديال الفتيان

تشكيلة المنتخب المغربي أمام مالي في مونديال الفتيان

2023-11-25 / 11:42
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كشف الناخب الوطني سعيد شيبا عن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي أمام مالي، في المباراة المقررة اليوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم للفتيان.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية:

بلغوزيل – كوتون – زهواني – شيخوني – ايت بودلال – أكومي – علوي – شلغامو – ماعلي – حموني – بختي

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