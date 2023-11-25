وجدة .. “سلامة صحة الأطفال الممارسين لكرة القدم” محور ندوة علمية

هبة بريس : وجدة

نظم معهد نور التقني والعلمي بوجدة، بشراكة مع عصبة الشرق لكرة القدم، أمس الجمعة 24 نونبر الجاري، بفضاء النسيج الجمعوي، يوما دراسيا حول موضوع “خصوصية سلامة صحة الأطفال الممارسين لكرة القدم: السلامة الجسدية والسلامة الذهنية”.

هذا اللقاء الهام، أطره أطباء أخصائيين في العديد من التخصصات، بحضور عدد من الممارسات والممارسين بمختلف الفئات العمرية لمختلف الأندية والجمعيات الرياضي للعبة كرة القدم، بحضور لاعبين دوليين سابقين مصطفى الطاهري و رشيد نكروز.

وفي كلمة له بالمناسبة، تحدث البروفيسور معاد نوري مدير المعهد، ومدير مصحة الشفاء، عن أهمية اللقاء موضوع النقاش، للشعبية الكبيرة للعبة كرة القدم وانخراط جل الفئات العمرية في الممارسة.

وخلال الندوة العلمية، قدم عدد المتدخلين، عروضا متميزة، حيث تدخل الدكتور عبد الحليم ناجي إختصاصي في طب الأطفال في موضوع “كرة القدم والمراقبة الطبية والصحية لدى الناشئين”، فيما عرجت الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي أخصائية في طب العيون، للجانب المرتبط بالصحة البصرية لدى الطفل والممارس لكرة القدم أو رياضة أخرى، من جانبها تطرقت الدكتورة حياة هلال لأهم الجوانب المرتبطة بالممارس، بدءا بالإعداد النفسي التي لها انعكاسات إما إيجابية أو سلبية على الطفل خلال مزاولته للرياضة.

ومن جانبه تدخل الدكتور نور مروان أستاذ متخصص في جراحة الأطفال، بمداخلة حول سلامة العظام والمفاصل لدى الطفل، أما سلمى أيبودي، فقد تحدثت عن الترويض الطبي عند الطفل بصفة عامة، والممارس للرياضة بصفة خاصة، وتعزز النقاش بمداخلات قيمة وهادفة للمؤطرين والمدربين الذين يشرفون على تأطير وتدريب العديد من الأندية والجمعيات الرياضية في مجال كرة القدم.

وفي الأخير، تم توزيع شواهد المشاركة، وتكريم معهد نور التقني والعلمي لوجدة، للاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني والمولودية الوجدية مصطفى الطاهري.

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