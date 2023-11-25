دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يستهل المشوار بمواجهة غالاكسي البوتسواني

يستهل الوداد الرياضي مشواره بمواجهة ضيفه غالاكسي البوتسواني، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح الفريق الأحمر بقيادة مدربه عادل رمزي لاستغلال مباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة الإنتصار في بداية مشوار مرحلة المجموعات، وذلك لكسب بعض الثقة بعد خسارة الفريق للقب الدوري الأفريقي.

وستجرى مباراة الوداد الرياضي ضد غالاكسي البوتسواني اليوم السبت بداية من الثامنة مساء بملعب مراكش الكبير.

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