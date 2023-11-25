دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يستهل المشوار بمواجهة غالاكسي البوتسواني

دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يستهل المشوار بمواجهة غالاكسي البوتسواني

2023-11-25 / 10:36
0

يستهل الوداد الرياضي مشواره بمواجهة ضيفه غالاكسي البوتسواني، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح الفريق الأحمر بقيادة مدربه عادل رمزي لاستغلال مباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة الإنتصار في بداية مشوار مرحلة المجموعات، وذلك لكسب بعض الثقة بعد خسارة الفريق للقب الدوري الأفريقي.

وستجرى مباراة الوداد الرياضي ضد غالاكسي البوتسواني اليوم السبت بداية من الثامنة مساء بملعب مراكش الكبير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال الفتيان.. فرنسا تتخطى أوزبكستان وتنتظر الفائز من مباراة المغرب ومالي

مونديال الفتيان.. فرنسا تتخطى أوزبكستان وتنتظر الفائز من مباراة…

2023-11-25 / 11:48
Photo of تشكيلة المنتخب المغربي أمام مالي في مونديال الفتيان

تشكيلة المنتخب المغربي أمام مالي في مونديال الفتيان

2023-11-25 / 11:42
Photo of برنامج وتوقيت مباريات اليوم السبت في البطولة الإحترافية

برنامج وتوقيت مباريات اليوم السبت في البطولة الإحترافية

2023-11-25 / 10:18
Photo of مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ أمام مالي

مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ أمام…

2023-11-25 / 09:12
Photo of باريس سان جرمان يعزز صدارة الدوري الفرنسي بخماسية في شباك موناكو

باريس سان جرمان يعزز صدارة الدوري الفرنسي بخماسية في…

2023-11-24 / 23:46
Photo of التعادل السلبي يحسم ديربي اتحاد تواركة والفتح الرياضي

التعادل السلبي يحسم ديربي اتحاد تواركة والفتح الرياضي

2023-11-24 / 22:39
Photo of المنتخب المغربي النسوي يخوض مبارتين وديتين ضد أوغندا

المنتخب المغربي النسوي يخوض مبارتين وديتين ضد أوغندا

2023-11-24 / 22:24
Photo of حمد الله ينقد الاتحاد من الخسارة أمام الاتفاق

حمد الله ينقد الاتحاد من الخسارة أمام الاتفاق

2023-11-24 / 19:12
Photo of سفير المغرب يتباحث مع رئيس الاتحاد الإيفواري الجوانب التنظيمية لكأس أفريقيا

سفير المغرب يتباحث مع رئيس الاتحاد الإيفواري الجوانب التنظيمية…

2023-11-24 / 18:54
Photo of الأرجنتين تقسو على البرازيل في مونديال الفتيان وتتأهل لنصف النهائي

الأرجنتين تقسو على البرازيل في مونديال الفتيان وتتأهل لنصف…

2023-11-24 / 18:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق