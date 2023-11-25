ترويج أوراق مالية مزورة يجر 8 سياح أجانب للاعتقال بأكادير

2023-11-25 / 10:08
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس و الجمعة 23 و24 نونبر الجاري، من إيقاف ثمانية سياح أجانب، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وعرض أوراق مالية أجنبية مزورة للتداول.

وجرى إيقاف المشتبه بهم في إطار البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية بأكادير، على خلفية توقيفها لفتاة في حالة تلبس بمحاولة صرف 08 أوراق مالية مزورة من فئة 20 جنيه استرليني بإحدى وكالة صرف العملات.

وقد أسفرت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سبعة أوراق مالية إضافية مزورة من نفس الفئة النقدية، داخل فيلا سكنية كان يستغلها المشتبه فيهم على سبيل الكراء بالمنطقة الشاطئية “تغزوت” شمال مدينة أكادير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫8 تعليقات

  3. انجاز يحسب للمدير العام للأمن الوطني السيد حموشي عبداللطيف الرجل النزيه بالتوفيق له ولرجاله..

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