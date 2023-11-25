أمريكا.. الشرطي المدان بقت.ل فلويد يتعرض للطعن في السجن

2023-11-25 / 09:47
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هبة بريس - وكالات

تعرض الشرطي الأمريكي ديريك شوفين المدان بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن شوفين “تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر”.

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأمريكية بيانا لوكالة فرانس برس أكدت فيه وقوع “اعتداء” من دون تحديد اسم الضحية.

وذكرت أن موظفين في السجن “اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين” مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى “مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص”.

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‫7 تعليقات

  2. يجب احترام الأفارقة الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية والتقليل من العنصرية ضدهم ..

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  3. إعلموا أنكم ستشربون من نفس الكأس التي سقيتموها للاخرين.إنها سنة الله في خلقه فكما تدين تدان..

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  5. جاء في الذكر الحكيم: «وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»..

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