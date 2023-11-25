المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة

مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ أمام مالي

2023-11-25 / 09:12
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يبحث المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة عن مواصلة كتابة التاريخ، عندما يواجه نظيره المالي، اليوم السبت بداية من الواحدة زوالا، لحساب ربع نهائي كأس العالم للفتيان.

أشبال الأطلس بقيادة المدرب سعيد شيبا يسعون للإطاحة بالمنتخب المالي والتأهل لأول مرة في التاريخ إلى المربع الذهبي لكأس العالم للفتيان المقامة حاليا بإندونيسيا.

ولن تكون مهمة المنتخب المغربي سهلة في مباراة اليوم، خاصة وأن منتخب مالي أبان عن مستويات مميزة في مبارياته السابقة، وسيدافع بدوره عن حظوظه بشراسة لبلوغ الدور قبل النهائي.

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