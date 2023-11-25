طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل ما بين طانطان والعيون مع قطرات متفرقة، بالإضافة إلى كتل ضبابية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب عموما بالمملكة.

ويرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق بأقصى الجنوب، وتسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 11 و15 درجة بمنطقة الغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا بشرق البلاد وداخل سوس، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وشمال المهدية وما بين أكادير وأكلو، وقليل الهيجان ما بين المهدية وكاب سيم، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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