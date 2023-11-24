باريس سان جرمان يعزز صدارة الدوري الفرنسي بخماسية في شباك موناكو

حسم باريس سان جيرمان قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لصالحه بالتغلب على ضيفه موناكو بخمسة أهداف مقابل هدفين معززاً صدارته لفرق البطولة.

وافتتح المهاجم البرتغالي جونسالو راموس التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل تاكومي مينامينو سريعاً لموناكو في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 39 أحرز كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي من ركلة جزاء.

وسيطر الفريق الباريسي تماماً على الشوط الثاني حيث سجل الهدف الثالث بعد لقطة فنية مبهرة من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 70 وبعد دقيقتين فقط أضاف البرتغالي فيتينيا رابع أهداف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 75 قلص مهاجم موناكو الدولي الأميركي فلوريان بالوغون الفارق بتسجيله الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يختتم راندال كولو مواني مهرجان الأهداف بإحرازه خامس أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 90+6.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لفرق البطولة بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق 4 نقاط أمام نيس الثاني، فيما تجمد رصيد موناكو عند 24 نقطة.

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