إسرائيل تستدعي سفيري اسبانيا وبلجيكا

2023-11-24 / 23:13
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هبة بريس _ وكالات

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى إسرائيل، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيسا وزراء البلدين عند معبر رفح الحدودي مع غزة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بيانا أدان فيه حقيقة أن الجانبين لم يُحمّلا حماس المسؤولية “عن المذبحة التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين واستخدامها الفلسطينيين كدروع بشرية.”

وجاء في البيان “يدين رئيس الوزراء نتانياهو بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، اللذين لم يحملا حماس المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، ذبح مواطنين إسرائيليين واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية”.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، على منصة إكس “ندين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا الذين يدعمان الإرهاب، وبعد كلماتهم سيتم دعوة سفرائهم إلى محادثة توبيخ قاسية” وفق تعبيره.

وتابع “إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” وفق قوله.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، قد قال إن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإن على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني، واصفا الرد الإسرائيلي بغير المتناسب مع ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي.

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‫2 تعليقات

  2. التصريحات التي أدلى بها رئيسا وزراء الاسباني والبلجيكي ما هي إلا الحقيقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق..

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