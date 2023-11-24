جثة داخل منزل بسطات تستنفر السلطات

2023-11-24 / 22:57
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

فتحت عناصر الأمن بسطات مساء اليوم الجمعة تحقيقاتها لكشف ملابسات وحيثيات واقعة العثور على جثة شخص في ظروف غامضة داخل منزل بحي درب عمر بمدينة سطات.

وقد انتقلت المصالح الطبية التابعة للمكتب الصحي البلدي بسطات، وعناصر من السلطات المحلية، للعمل على نقل الجثة وسط تجمع لمواطني الحي، صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المرجح أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

مصادرنا أفادت أن الهالك وهو أربعيني، تم العثور عليه جثة هامدة في ظروف شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل المحققين الذين انتقلوا إلى عين المكان بعد توصلهم بمعلومات حول الواقعة، وذلك لاتخاذ المتعين ورفع كل ما من شأنه أن يفيد في مجريات التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الوفاة بناء على التقارير الطبية والتحقيقات الجارية من قبل المحققين بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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