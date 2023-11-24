إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من أسراها في غزة

2023-11-24 / 22:34
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هبة بريس _ وكالات

تسلمت إسرائيل، الجمعة، قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة بموجب صفقة التبادل مع حركة “حماس”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن تل أبيب “تسلمت اليوم (الجمعة) قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المنوي الإفراج عنهم، من بين المحتجزين في قطاع غزة”.

بدورها، ذكرت قناة “12” العبرية” أنه من المقرر الإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا، من النساء والأطفال، غدا السبت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تضم الدفعة الثانية عددا أكبر من الأطفال.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلمت رسميا عصر اليوم الجمعة، 24 محتجزآ إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أول دفعة من المحتجزين لديها بينهم عمال تايلنديون.

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