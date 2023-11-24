المنتخب المغربي النسوي يخوض مبارتين وديتين ضد أوغندا

المنتخب المغربي النسوي يخوض مبارتين وديتين ضد أوغندا

2023-11-24 / 22:24
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يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية مباراتين وديتين ضد المنتخب الأوغندي يومي فاتح وخامس دجنبر المقبل ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

تحسبا لهاتين المقابلتين استدعى مدرب المنتخب الوطني السيد جورج فيلدا واحدة وثلاثين لاعبة لخوض تربص إعدادي انطلاقا من الإثنين 27 نونبر 2023 بمركب محمد السادس بسلا إلى غاية الخامس من دجنبر.

وستجرى المباراة الأولى يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء فيما برمجت المقابلة الثانية يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023 بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، وستنطلق المباراتان على الساعة السابعة مساء.

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