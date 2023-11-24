تحديد موعد محاكمة يوسف عطّال في فرنسا بسبب فيديو

2023-11-24 / 22:14
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هبة بريس _ رياضة

يُحاكم اللاعب الجزائري، مدافع نيس الفرنسي، يوسف عطّال، في 18 ديسمبر المقبل بتهمة الحض على الكراهية بسبب الدين، بعد نشره مقطع فيديو حول الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية، الجمعة.

وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا، الجمعة، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس.

وبانتظار صدور الحكم، سيوضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.

وسارع عطّال (27 عاما) إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي.

وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”

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