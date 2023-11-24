جيسيكا شاستين ..فخورة بتواجدي بالمغرب الذي يحتضن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

هبة بريس _ القسم الفني

أنطلقت اليوم الجمعة 24 نونبر 2024، الدورة الـ20 من فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

وتتشكل لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة الممثلة والمنتجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار جيسيكا شاستين، من كل من الممثلة الإيرانية زر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأمريكية دي ريس، والمخرج السويدي المصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني.

وخلال كلمتها بمناسبة افتتاح المهرجان، عبرت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، جيسيكا شاستين، عن فخرها بأن تتواجد بالمغرب الذي يُعد من بين الأماكن الأكثر سحرا بالعالم، حيث تحتضن مدينة مراكش هذا المهرجان الذي يحتفي بالسينمائيين وأفلاهم الأولى.

ودعت إلى ضرورة تسخير هذا الفن لرفع مستوى الوعي في العالم والمساهمة في حث السياسيين على التغيير “فللسينما القدرة على إسقاط الحواجز وتغيير سلوك الإنسان من خلال تسليط الضوء على مواضيع ذات أهمية من قبيل العدالة والعنصرية، وعدم المساواة بين الجنسين”.

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