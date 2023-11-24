المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم الممثل الدنماركي “مادس ميكلسن”

2023-11-24 / 21:46
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هبة بريس _ ثقافة وفنون

انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة العشرين للـ مهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب. وتشهد دورة هذا العام مشاركة عدد كبير نجوم السينما العالمية وعرض عدد كبير من الأفلام، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وقد أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بأن دورة هذا العام تشهد تكريم الفنان الدنماركي مادس ميكلسن من خلال منحه جائزة “النجمة الذهبية”،

وسيتم أيضًا عرض عدد من أفلامه السينمائية خلال فعاليات المهرجان ومنها: “غرام ملكي، أرض الميعاد” للمخرج نيكولاي أرسيل، “جولة أخرى” للمخرج توماس فيترييرك.

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تعليق واحد

  1. مهرجان سينما ممر للتواصل وتلاحم الاديان والتعريف برسالة المجتمع سواء الذي نعيشه أو مامضى منذ أزل..

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