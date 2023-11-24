انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

القسم الفني: هبة بريس

انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي يحتفي هذه السنة بدورته العشرين، ببرمجة متنوعة وغنية وبحضور نجومها اللامعين من المغرب والعالم.

وتقدم دورة المهرجان التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 2 دجنبر المقبل، مجموعة متنوعة من الإنتاجات (75 فيلما من 36 بلدا)، موزعة على فقرات متعددة هي المسابقة الرسمية والعروض الاحتفالية والعروض الخاصة وبانوراما السينما المغربية وسينما الجمهور الناشئ والقارة الحادية شعر والأفلام المعروضة في إطار التكريمات.

وتحضر السينما المغربية بقوة هذه السنة ب 15 فيلما.

وجدير بالذكر أن هذه المرة الثالثة في تاريخ المهرجان التي يخوض فيها مخرجان مغربيان المنافسة الرسمية في نفس السنة،وفي المسابقة الرسمية، يتنافس على النجمة الذهبية لهذه الدورة 14 فيلما ثمانية منها من إخراج نساء،ويتعلق الأمر هنا بأفلام “بانيل وأداما” لراماتا – تولاي سي، و”باي باي طبريا” للمخرجة لينا سوالم، و”مدينة الرياح” لخاكفادولام بوريف-أوشير، و”ديسكو إفريقيا” للوك رازاناجاونا، و”المهجع” لنهير تونا، و”نزهة” لأونا كونجاك، و”كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير.

كما يعرض “عصابات” لكمال الأزرق، و”عالمنا” للوانا باجرامي، و”الابن الآخر” لخوان سيباستيان كويبرادا، و”سجن في جبال الأنديز” لفيليبي كارمونا، و”الهدير الصامت” لجوني بارينكتون، و”الحصيلة” لكارولينا ماركوفيتش، و”يوم الثلاثاء” لداينا أو. بوسيتش.

وستشهد الدورة عرض مجموعة من أفلام الشخصيات المكرمة خلال المهرجان في كل من قصر المؤتمرات وسينما كوليزي.

وتتشكل لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان، برئاسة الممثلة والمنتجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار جيسيكا شاستين، من كل من الممثلة الإيرانية زر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأمريكية دي ريس، والمخرج السويدي المصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني.

وتمنح هذه الدورة النجمة الذهبية للمهرجان لشخصيتين استثنائيتين تقديرا لهما على إسهاماتهما القيمة في مجال الفن السينمائي، وهما الممثل الدنماركي الكبير صاحب المسار الفني العالمي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي الموهوب والشاعري فوزي بنسعيدي”.

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