العيون.. تفكيك ورشة تعد “قوارب مطاطية” تستعمل في الهجرة السرية

2023-11-24 / 20:10
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون، مساء الخميس 23 نونبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وإعداد وتركيب قوارب مطاطية لاستعمالها في تهجير الأشخاص عبر المسالك البحرية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة العيون داخل ورشة لصناعة وتركيب القوارب المطاطية بطريقة غير شرعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الورشة، وفي منزل آخر قريب منها، عن حجز ثلاثة زوارق مطاطية ومجموعة من الألواح الخشبية، علاوة على بوصلة وجهاز إلكتروني لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية.

كما مكنت إجراءات التفتيش كذلك من حجز سبع براميل كبيرة الحجم تضم كميات من المحروقات، فضلا عن مواد أولية وأدوات تستعمل في صناعة الزوارق المطاطية بشكل غير مشروع لأغراض الهجرة غير الشرعية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
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