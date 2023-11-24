إسرائيل تفرج عن 24 امرأة و15 طفلا من الأسرى الفلسطينيين
هبة بريس _ وكالات
أفرجت إسرائيل، مساء الجمعة، عن 39 من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، هم 24 امرأة و15 طفلا.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل أفرجت عن 39 من الأسرى في سجونها، وذلك بعيد إفراج حماس عن 13 من المحتجزين الإسرائيليين لديها، بموجب اتفاق هدنة بعد أسابيع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح نادي الأسير أنه تم الإفراج عن 39 أسيرا بينهم 24 امرأة و15 طفلا.
ووصل 28 أسيرا الى الضفة الغربية المحتلة بعد الإفراج عنهم، فيما كان 11 آخرين في طريقهم إلى القدس الشرقية المحتلة.
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تعليق واحد
هد هنية و مشعل القواد للارهابين حماس هم السبب في قتل الالاف من الشعب الفلسطنين للافراج عن بعض السجناء هل يضنون ان هد هو النصر لا ثم لا هدي مجزرة في حق الشعب الفلسطني لاحولا و لا قوة الا بالله العالي العظيم .