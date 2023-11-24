برشلونة تقطع كل العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قررت بلدية برشلونة، اليوم الجمعة، قطع العلاقات بـ”تل أبيب”، إلى حين التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة، والتزام القرارات الدولية، وذلك بعد موافقة مجسها على القرار.

وأدانت البلدية جميع الهجمات على السكان المدنيين، وأي عقاب جماعي، وتهجير قسري، وتدمير منهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الحصار المفروض على إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وكتنت رئيسة البلدية آنذاك، آدا كولاو، قد جمدت، في فبراير الماضي، علاقة المدينة بـ”إسرائيل”، واتفاقية المدينة على التوأمة مع “تل أبيب”.

ووخسرت كولاو، خلال الانتخابات التي جرت هذا الصيف، منصبها أمام المرشح الاشتراكي جاومي كولبوني.

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