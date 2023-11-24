حمد الله ينقد الاتحاد من الخسارة أمام الاتفاق

أنقذ الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، فريقه اتحاد جدة من الهزيمة في المباراة الأولى للأرجنتيني مارسيلو غاياردو كمدرب مع النمور.

وسجل حمد الله هدف التعادل لفريقه أمام مضيفه الاتفاق 1-1، خلال المباراة التي أقيمت الجمعة، ضمن الجولة 14 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل حمد الله الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من البرازيلي فابينيو في الدقيقة 54.

وكان الاتفاق سباقا للتسجيل بواسطة الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 41.

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