سفير المغرب يتباحث مع رئيس الاتحاد الإيفواري الجوانب التنظيمية لكأس أفريقيا

أجرى سفير صاحب الجلالة بكوت ديفوار ، عبد المالك الكتاني، الخميس بأبيدجان، مباحثات مع رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ياسين إدريس ديالو.

وتمحور اللقاء أساسا حول الجوانب التنظيمية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم المقبلة بكوت ديفوار ، وإقامة المنتخب المغربي خلال هذه المنافسة .

وقال الدبلوماسي المغربي أن العلاقات المغربية الايفوارية جيدة كالعادة ، مشيرا الى انه في ميدان كرة القدم لطالما جمعت بين منتخبي البلدين لقاءات أخوية .

وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف مع رئيس الاتحاد الايفواري لكرة القدم على المراحل التي بلغتها التحضيرات لكأس إفريقيا للأمم ،والجوانب المختلفة المتعلقة بتنظيم هذا العرس الكروي القاري الذي ستحتضنه كوت ديفوار خلال الأسابيع المقبلة .

وقال ان السيد ياسين إدريس ديالو، اطلعه على كافة المعطيات التي من شأنها أن تمكننا من الاستعداد بشكل أفضل لوصول المنتخب الوطني المغربي إلى كوت ديفوار، مضيفا “سنعمل يدا في يد وضمن روح الاخوة من أجل أن يحقق هذا العرس الكروي نجاحا كبيرا”.

وحرص على التأكيد أن إقامة أسود الأطلس في كوت ديفوار ستكون في أفضل الظروف.

وأضاف أن المغاربة، على غرار الإيفواريين، يحذوهم الطموح للفوز بهذه الكأس، مؤكدا أن الأهم “هو الفرجة والأخوة بين مختلف البلدان المشاركة”.

يشار الى أن النسخة ال34 من كأس إفريقيا للأمم ستقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في ستة ملاعب موزعة على خمس مدن في كوت ديفوار.

وكان مقررا تنظيم كأس افريقيا للأمم لكرة القدم في شهري يونيو ويوليوز 2023، لكن تم تأجيلها لتجنب إجراء المباريات خلال موسم الأمطار، وستجرى مباريات هذه المنافسة في أبيدجان (ملعبان )، وبواكي (وسط)، وكوروغو (شمال)، وسان بيدرو (جنوب غرب) والعاصمة ياموسوكرو (وسط).

ووضعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وسيلعب أسود الأطلس مباريات دور المجموعات في مدينة سان بيدرو وسيواجهون تنزانيا في المباراة الأولى.

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