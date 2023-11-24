مصدر من وزارة الثقافة ينفي هدم برج النعام بطنجة

2023-11-24 / 18:49
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هبة بريس _ الرباط

نفى مصدر مسؤول من وزارة الشباب والثقافة والتواصل صحة ما يروج حاليا حول إقدام أحد الشركات على هدم برج النعام التاريخي بمدينة طنجة وتحويله لمركز تجاري، وهو ما ينافي القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بمحاولة فاشلة لتحويل متحف يحفظ ذاكرة الرحالة المغربي إبن بطوطة، لمركز تجاري وهو ما تصدت له السلطات الولائية بولاية طنجة تطوان الحسيمة في حينه بتنسيق مع المصالح الجهوية للثقافة بطنجة، مؤكدا أن برج النعام لن يتحول لأي نشاط تجاري وسيستمر في كونه متحفا يحفظ الذاكرة الحية لمدينة طنجة العريقة بتاريخها الغني.

وأضاف المصدر، أن قطاع الثقافة سيقوم بإعداد برنامج إعادة تأهيل هذا المكان التاريخي، والتعريف بالتراث الثقافي، ويكون مستقبلا لزواره من داخل وخارج المغرب في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تروم التعريف بالتراث التاريخي وجعله يتكلم، وهو ما شكل موضوع الزيارة الأخيرة للوزير الوصي على القطاع مهدي بنسعيد إلى مغارة هيرقل.

ونوه المصدر، بحنكة وتفاعل السريع والإيجابي للسلطات الولائية بمدينة طنجة في شخص والي الجهة يونس التازي والذي يتابع الموضوع عن كثب بتنسيق مع قطاع الثقافة حفاظا على التراث الثقافي والذاكرة الحية لمدينة طنجة، كما أن أي محاولة من هذا القبيل لن يتم التساهل معها فالمستقبل لأي التراث هو ملك لجميع المغاربة والحفاظ عليه وتثمينه يدخل ضمن صلاحيات القطاع الوصي بتنسيق مشترك ودائم مع السلطات المختصة.

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