Smoke and flames rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israeli-Palestinian violence, in Gaza May 12, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

خبير أمني مغربي : الهدنة بين حماس وإسرائيل لن تستمر

2023-11-24 / 18:24
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هبة بريس

دخلت الهدنة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وسط ترقب بشأن استمرارها أو العودة للمواجهة مرة أخرى، أو خرقها.

وحول الموضوع ؛ قال الخبير الأمني المغربي الشرقاوي الروداني، إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس هي ضرورة تكتيكية للطرفين ولا تنخرط في البعد الاستراتيجي المؤسس للحرب

وأضاف أن ” الهدنة لن ستستمر في الزمان والمكان لعدة اعتبارات سياسية، وكذلك لاعتبارات مرتبطة بشكل البعد الاستراتيجي للأهداف المسيطرة، والتي تتجاوز الحدود والجغرافيا”

ولفت إلى أن تداعيات الحرب على المستوى العالمي وخصوصاً على المستوى الإقليمي والأمريكي أصبحت تأخذ منحى آخر مرتبطا بالرد الشعبي، وعلى المستوى الأمريكي أصبحت الحرب أحد المحددات الهامة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

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