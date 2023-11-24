رمزي: “نسينا الدوري الإفريقي وعازمون على التعويض في العصبة”

رمزي: “نسينا الدوري الإفريقي وعازمون على التعويض في العصبة”

2023-11-24 / 17:49
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قال عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، إن الفريق نسي فقدان لقب الدوري الإفريقي لكرة القدم، ويركز حاليا على مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رمزي في الندوة الصحافية التي نظمت اليوم بقاعة ندوات ملعب مراكش الكبير، أن الفريق بات يتوفر على تجربة جيدة في مواجهته للفرق داخل “القارة السمراء”، وأنه استفاد جيدا من فقدان لقب الدوري الإفريقي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، كما أنه يطمح لتجاوز تلك المرحلة والتفكير في ما هو قادم.

وأضاف قائلا: “سأكون صريحا، لقد تألمنا بخسارتنا للقب في بريتوريا، لكننا اليوم في حالة نفسية أفضل ونحضر بتركيز تام لمواجهة جوانينغ غالاكسي البوتسواني… المجموعة تطمح إلى تحقيق أفضل النتائج في هذه المسابقة وعازمة على التعويض في دوري الأبطال”.

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تعليق واحد

  1. ماشفتوش لنا الغليل اسي رمزي.من عقدة الترجي التونسي. إلى عقدة أخرى مع صنداوز. جنوب افريقيا.

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