الكشف عن الطاقم التحكيمي لمباراة المغرب ضد مالي في مونديال الفتيان

الكشف عن الطاقم التحكيمي لمباراة المغرب ضد مالي في مونديال الفتيان

2023-11-24 / 17:13
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طاقما تحكيميا من الإكوادور، من أجل قيادة المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة مع نظيره المالي، ضمن ربع نهائي كأس العالم المقامة حاليا بأندونيسيا.

ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي أغوستو بوتيستا، بمساعدة ريكاردو فابيان كوردوبا، وأندريس بوليفار، بينما سيتولى إيفو نيغيل مينديز مهمة الحكم الرابع.

ويدخل المنتخب المغربي هذه المباراة برغبة قوية من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة الإفريقية ومواصلة تألقه، خصوصا بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لربع نهاية كأس العالم لأقل من 17 سنة لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية.

وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الجمعة 24 نونبر 2023، آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره المالي، السبت 25 نونبر 2023، في ملعب “ماناهان”، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المغربي.

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