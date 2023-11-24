نيران وفوضى… مهاجرون أفارقة يرعبون ساكنة منطقة اولاد زيان

هبة بريس - البيضاء

رعب وهلع كبيرين، تلك التي عاشها ساكنة منطقة اولاد زيان يمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الجمعة، اثر اندلاع النيران بالمكان.

وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد أضرم مهاجرون أفارقة النيران بأغراض وأفرشة بعضهم البعض، بعد دخولهم في شجارات دامية.

وارتفعت أدخنة النيران لساعات بالمكان وسط فوضى عارمة من المهاجرين الذين يحتلون المكان منذ سنوات، قبل أن تحل عناصر السلطات المحلية مرفوقة بالوقاية المدنية الذين أخدموا النيران وحاولوا ضبط الأمن بالمكان.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 11 0