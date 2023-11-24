شيبا : “هدفنا تكرار إنجاز الأسود في مونديال قطر”

شدد سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، على صعوبة مباراة الفتيان أمام المنتخب المالي في دور ربع نهائي كأس العالم، السبت 24 نونبر 2023.

وقال شيبا إن الصعوبة تكمن في أن المنتخبين يعرفان يعضهما جيدا، بحكم أنهما تواجها، سابقا، في نهائي كأس الأمم الإفريقية شهر ماي 2023.

وأكد سعيد شيبا، جاهزية جميع العناصر الوطنية لمواجهة المنتخب المالي، وبالتالي، تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المغربية.

ويدخل المنتخب المغربي هذه المباراة برغبة قوية من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة الإفريقية ومواصلة تألقه، خصوصا بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لربع نهاية كأس العالم لأقل من 17 سنة لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية.

وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الجمعة 24 نونبر 2023، آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره المالي، السبت 25 نونبر 2023، في ملعب “ماناهان”، انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المغربي.

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