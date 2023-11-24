تورطوا في بيع معدات مستشفى عمومي لمصحات خاصة.. إيقاف 11 شخصا بتازة
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
6 تعليقات
مثل هذا النوع من الموظفين في الصحة هم سبب مشاكل المستشفيات عندنا.
هؤلاء لو كانوا في الصين لصارت فضيحة عالمية ولكان الإعدام مصيرهم
خاص اعتقال حتى مشتري المسروق
il faut que la justice tape
fort pas des excuses mais ji crois pas il vont sortir tranquillement
علاج ظاهرتي الاغتصاب واختلاس المال العام يكون في اعدام المتورطين فيهما بعد ثبوت الجناية ….ولتذهب هرطقات جمعيات حقوق الزفت الى الجحيم….ءانذاك سيكون من النادر لن نجد من تمتد يده الى المال العام بغير وجه حق ، ثم لن يجرؤ أي مجرم على اغتصاب طفل بريء او امرأة ظلما وعدوانا …واما ان يتم اجبار صالح التامك على ايواء امثال هؤلاء المجرمين واطعامهم فتلك طريق مؤدية مباشرة ليس فقط الى اهدار اموال الشعب هباء منثورا بل تشجيع غيرهم على القيام بنفس الاعمال..الوقاية خير من العلاج..
ما خفي أعظم.
قس على ذلك باقي المستشفيات.