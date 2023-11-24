أخنوش في ضيافة مجلس النواب الإثنين المقبل

هبة بريس

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”.

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