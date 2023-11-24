للجمعة السابعة.. الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الصلاة في “الأقصى”

2023-11-24 / 14:25
6
هبة بريس - وكالات

للجمعة السابعة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حالت الشرطة الإسرائيلية دون تمكّن آلاف المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ “الأناضول” إن “الشرطة الإسرائيلية، وللجمعة السابعة على التوالي، فرضت قيوداً مشددة جداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى”.

وأضاف المسؤول، مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه: “مصليات وباحات المسجد الأقصى شبه خالية، إلا من عدة آلاف من المصلين من كبار السن الذين تمكّنوا من دخول المسجد”.

وتابع: “منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، تفرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ولكن هذه القيود تزداد أيام الجمع”.

وقدّر المسؤول بأن نحو 5 آلاف فقط تمكّنوا من أداء صلاة الجمعة، مقارنةً مع 50 ألف مصلّ على الأقل في أيام الجمع العادية.

الشرطة الإسرائيلية التي كثفت وجودها بالقدس الشرقية، منذ ساعات الفجر، لا تفسر أسباب فرضها قيوداً على الصلاة بالأقصى.

وأقامت الشرطة حواجز عند بوابات البلدة القديمة، ولم تسمح إلا لكبار السن بالمرور، ما أدى إلى احتكاك مع المصلين الذين أصروا على حقهم بالصلاة في المسجد، وفق شهود العيان.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في أزقة البلدة القديمة، وأقامت حواجز عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى، ولم تسمح إلا لكبار السن بالمرور لأداء الصلاة.
وجراء القيود الإسرائيلية اضطر مئات من المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لبنانية فرنسية رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو

لبنانية فرنسية رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو

2023-11-24 / 23:26
Photo of إسرائيل تستدعي سفيري اسبانيا وبلجيكا

إسرائيل تستدعي سفيري اسبانيا وبلجيكا

2023-11-24 / 23:13
Photo of إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من أسراها في غزة

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من أسراها في…

2023-11-24 / 22:34
Photo of “الصحة العالمية” تسلم الكاميرون 330 ألف جرعة من اللقاح المضاد للملاريا

“الصحة العالمية” تسلم الكاميرون 330 ألف جرعة من اللقاح…

2023-11-24 / 22:24
Photo of إسرائيل تفرج عن 24 امرأة و15 طفلا من الأسرى الفلسطينيين

إسرائيل تفرج عن 24 امرأة و15 طفلا من الأسرى…

2023-11-24 / 19:54
Photo of برشلونة تقطع كل العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل

برشلونة تقطع كل العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل

2023-11-24 / 19:40
Photo of خبير أمني مغربي : الهدنة بين حماس وإسرائيل لن تستمر

خبير أمني مغربي : الهدنة بين حماس وإسرائيل لن…

2023-11-24 / 18:24
Photo of بيدرو سانشيز…على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني

بيدرو سانشيز…على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني

2023-11-24 / 18:12
Photo of في أول خرق للهدنة.. استشهاد فلسطينييْن برصاص إسرائيلي في غزة

في أول خرق للهدنة.. استشهاد فلسطينييْن برصاص إسرائيلي في…

2023-11-24 / 15:33
Photo of إعادة فتح جسر بين كندا وأمريكا بعد انفجار سيارة على الحدود

إعادة فتح جسر بين كندا وأمريكا بعد انفجار سيارة…

2023-11-24 / 13:02

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق