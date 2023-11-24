سرق وكالة لتحويل الأموال في ملكية قريبه.. إيقاف شخص بتطوان

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال يوم الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة تطوان، على خلفية الاشتباه في تورطه، يوم الأربعاء المنصرم، في استعمال العنف لارتكاب سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال في ملكية أحد أقربائه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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