إعتقال نجم المنتخب الجزائري بسبب فلسطين

إعتقال نجم المنتخب الجزائري بسبب فلسطين

2023-11-24 / 12:49
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أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، مدافع نيس، الجزائري يوسف عطّال على سبيل الاحتياط، بعد اتهامه بـ”الدفاع عن الإرهاب” بسبب مقطع فيديو نشره حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بحسب ما علمت وكالة فرانس من المدعي العام في نيس، مؤكّداً ما نشرته صحيفة نيس ماتان.

وسارع عطّال (27 عاماً) إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي. وفُتح تحقيق بعد اخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس.

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