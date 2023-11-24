بنك المغرب يطرح ورقة بنكية جديدة من فئة 100 درهم

هبة بريس

فــي إطار إصداره للسلسلة الجديدة الأوراق البنكية والقطع النقدية، يطرح بنـك المغــرب للتـداول ورقـة بنكيـة جديـدة مـن فئـة 100 درهـم وقطعـا نقديـة مـن فئـة 10 سـنتيمات و20 سـنتيما ونصـف درهـم و1 درهم و5 دراهم و10 دراهم، ابتداء من يومه، الجمعة 24 نونبر 2023.

وقـد تـم إنجـاز جميـع مراحـل إنتـاج هـذه السلسـلة الجديـدة مـن الأوراق البنكيـة والقطـع النقديـة، بشـكل حصري، من طرف الكفاءات المغربية التي تزخر بها دار السكة.

وتبــرز الورقــة البنكيــة مــن فئــة 100 درهــم التــراث الثقافــي للصحـراء المغربية وتطورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وانفتاحهـا علــى إفريقيا.

وتحمــل الورقة علــى الوجه صورة صاحــب الجلالــة الملك محمــد السـادس وشـعار المملكـة وتفاصيـل هندسـية مسـتوحاة مـن الأبواب المغربيـة والأقـواس المزخرفـة لمســجد الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء. أمــا ظهرهــا فيضــم منظــرا منمقــا لســاحة المشــور بالعيــون

والطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة فضال عن تجسيد لالحتفاالت التقليدية لموسم طانطان.

وتحتــوي الورقــة البنكيــة الجديــدة علــى العديــد مــن عناصــر األمــان الموافقــة ألحــدث التكنولوجيــات فــي هــذا المجــال، كخيــط اللأمان المكون من ثالث نوافــذ والحبــر المغناطيســي ذي الألــوان المتغيرة والطباعة البارزة والصورة الكامنة.

من ناحية أخرى، تتجلى المواضيع المختارة بالنسبة للسلسلة الجديدة من القطع النقدية فيما يلي:

• الفلاحة بالنسبة للقطعة من فئة 10 سنتيمات؛

• التنمية المستدامة والبيئة بالنسبة للقطعة من فئة 20 سنتيما؛

• التنوع الثقافي بالنسبة للقطعة من فئة نصف درهم؛

• السيادة الوطنية بالنسبة للقطعة من فئة 1 درهم؛

• تطور الصحراء المغربية بالنسبة للقطعة من فئة 5 دراهم؛

• التطور والبنية التحتية بالنسبة للقطعة من فئة 10 دراهم.

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