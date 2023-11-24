طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3 آلاف قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يناهز 15 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

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