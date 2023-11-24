تدشين مركب هيدرومائي جديد ضواحي البيضاء لتخفيف معاناة الساكنة مع الماء

2023-11-24 / 11:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استبشرت ساكنة عدد من الجماعات ضواحي الدار البيضاء و بالضبط بالدروة و أولاد زيان بالمشروع الهيدرومائي الجديد الذي رأي النور بالمنطقة و الذي سيساهم لا محالة في تخفيف معاناة الساكنة مع قلة المياه.

و أشرف عامل إقليم برشيد على تدشين المشروع الهيدرومائي الجديد و أعطى رسميا انطلاقة عملية استغلاله مما سيرفع سعة تخزين المياه الموجهة للشرب و تقوية التزود بها في المنطقة.

و يتوفر المركب الهيدرومائي الجديد الذي تم تشييده بالقرب من مدينة الدروة على مولدات كهربائية و خزانات مائية و مختبر لمراقبة جودة المياة و مرافق ثانوية.

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