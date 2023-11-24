قبل انعقاد المؤتمر.. قيادات “البام” تدفع بالمنصوري لمنافسة وهبي على الأمانة العامة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قرر حزب الأصالة و المعاصرة عقد مؤتمره الخامس بمدينة بوزنيقة و ذلك أيام 9 و 10 و 11 من شهر فبراير سنة 2024.
هذا المؤتمر يتوقع أن يشهد من خلاله تنافسا حادا على منصب الأمانة العامة خاصة في ظل بروز تيار جديد داخل حزب الجرار يريد الدفع بالوزيرة و العمدة فاطمة الزهراء المنصوري لمنافسة وهبي.
و تحظى المنصوري بإجماع كبير و احترام واسع داخل البيت البامي، حيث قد تحظى بفرصة كبيرة لنيل منصب الأمانة العامة لحزب التراكتور في حال قدمت ترشحيها لمنافسة وهبي الذي لم يعد يحظى بالإجماع التام داخل الحزب.
و مما يقوي حظوظ المنصوري هو أن جهة مراكش ستحظى بالتمثيلية الأكبر من حيث المؤتمرين وفق الشروط التي أعلنتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر و التي يقودها سمير كودار.
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9 تعليقات
المسرحيات نفسها والسياسة نفسها
تغير او لم يتغير فلا شيء سينعكس على الشعب سوى القهر والفساد
اللهم المنصوري ولا وهبي، الاخير الخرجات الإعلامية ديالو كرهات المغاربة في السياسة والأحزاب.
الباميون يريدون فاطمة الزهراء المنص
الباميون يريدون فاطمة الزهراء المنصوري لخلافة وهبي على رأس الأمانة العامة للحزب..
كل القياديون يريدون الإطاحة بوهبي ..
رئيسة حزب البام مستقبلا..
المنصوري قيادية بارزة تصلح لقيادة الحزب ..
بالتوفيق والنجاح لفاطمة الزهراء المنصوري ..
موفقة إن شاء الله تعالى لأنها تحضى لاحترام أعضاء حزبها ..