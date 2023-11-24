قبل انعقاد المؤتمر.. قيادات “البام” تدفع بالمنصوري لمنافسة وهبي على الأمانة العامة

2023-11-24 / 12:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قرر حزب الأصالة و المعاصرة عقد مؤتمره الخامس بمدينة بوزنيقة و ذلك أيام 9 و 10 و 11 من شهر فبراير سنة 2024.

هذا المؤتمر يتوقع أن يشهد من خلاله تنافسا حادا على منصب الأمانة العامة خاصة في ظل بروز تيار جديد داخل حزب الجرار يريد الدفع بالوزيرة و العمدة فاطمة الزهراء المنصوري لمنافسة وهبي.

و تحظى المنصوري بإجماع كبير و احترام واسع داخل البيت البامي، حيث قد تحظى بفرصة كبيرة لنيل منصب الأمانة العامة لحزب التراكتور في حال قدمت ترشحيها لمنافسة وهبي الذي لم يعد يحظى بالإجماع التام داخل الحزب.

و مما يقوي حظوظ المنصوري هو أن جهة مراكش ستحظى بالتمثيلية الأكبر من حيث المؤتمرين وفق الشروط التي أعلنتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر و التي يقودها سمير كودار.

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‫9 تعليقات

  1. المسرحيات نفسها والسياسة نفسها
    تغير او لم يتغير فلا شيء سينعكس على الشعب سوى القهر والفساد

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  2. اللهم المنصوري ولا وهبي، الاخير الخرجات الإعلامية ديالو كرهات المغاربة في السياسة والأحزاب.

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  4. الباميون يريدون فاطمة الزهراء المنصوري لخلافة وهبي على رأس الأمانة العامة للحزب..

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