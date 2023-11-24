سرقة وكالتين لتحويل الأموال تجر ثلاثينيا للاعتقال بمكناس

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أرفود، نهاية الأسبوع الجاري من شهر نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل وكالتين لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الشرطة بمكناس قد باشرت، في غضون شهري غشت وأكتوبر المنصرمين، إجراءات معاينة سرقتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت وكالتين لتحويل الأموال بمدينتي مكناس وويسلان، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه أول أمس الثلاثاء بمدينة أرفود.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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